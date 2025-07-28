|Kurse + Charts + Realtime
26.08.2025 09:53:31
Dermapharm Hold
Dermapharm
32.65 CHF 2.91%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Margen seien robust, aber Restrukturierungskosten belasteten, schrieb Christian Ehmann am Dienstag nach Zahlen./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
33.75 €
Abst. Kursziel*:
21.48%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
33.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
24.24%
Analyst Name::
Christian Ehmann
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse