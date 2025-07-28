Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.08.2025 09:53:31

Dermapharm Hold

Dermapharm
32.65 CHF 2.91%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Margen seien robust, aber Restrukturierungskosten belasteten, schrieb Christian Ehmann am Dienstag nach Zahlen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
33.75 € 		Abst. Kursziel*:
21.48%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
33.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.24%
Analyst Name::
Christian Ehmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

