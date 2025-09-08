Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8

30.80
CHF
-0.27
CHF
-0.86 %
09:46:17
BRXC
08.09.2025 12:50:18

Dermapharm Hold

Dermapharm
30.80 CHF -0.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Das Management sei zuversichtlich hinsichtlich des Ergebnisziels, schrieb Fabian Piasta am Montag nach einem Treffen mit dem Finanzchef. Mit Blick auf die umsatzschwache Tochter Arkopharma herrsche aber weiter Zurückhaltung./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

