Dermapharm Aktie DE000A2GS5D8
30.80CHF
-0.27CHF
-0.86 %
09:46:17
BRXC
08.09.2025 12:50:38
Dermapharm Hold
Dermapharm
30.80 CHF -0.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Das Management sei zuversichtlich hinsichtlich des Ergebnisziels, schrieb Fabian Piasta am Montag nach einem Treffen mit dem Finanzchef. Mit Blick auf die umsatzschwache Tochter Arkopharma herrsche aber weiter Zurückhaltung./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
33.00 €
Abst. Kursziel*:
3.03%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
32.95 €
Abst. Kursziel aktuell:
3.19%
Analyst Name::
Fabian Piasta
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
