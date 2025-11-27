Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8

34.16
CHF
0.12
CHF
0.36 %
15:08:16
BRXC
27.11.2025 14:39:33

Dermapharm Hold

Dermapharm
34.16 CHF 0.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Management des Pharmaunternehmens habe einen konstruktiven Ton angestimmt für das laufende Übergangsjahr, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Interesse der Investoren habe sich auf wichtige Initiativen und Wachstumstreiber für die Zukunft konzentriert./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

