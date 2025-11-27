NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Management des Pharmaunternehmens habe einen konstruktiven Ton angestimmt für das laufende Übergangsjahr, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Interesse der Investoren habe sich auf wichtige Initiativen und Wachstumstreiber für die Zukunft konzentriert./tih/bek;