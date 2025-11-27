Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8
Dermapharm Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Management des Pharmaunternehmens habe einen konstruktiven Ton angestimmt für das laufende Übergangsjahr, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Interesse der Investoren habe sich auf wichtige Initiativen und Wachstumstreiber für die Zukunft konzentriert./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.98%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.36%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
|
