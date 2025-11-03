Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8
03.11.2025 11:46:12
EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, buy
Dermapharm
32.63 CHF 3.18%
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
03.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Dermapharm Holding SE
|Lil-Dagover-Ring 7
|82031 Grünwald
|Germany
|Internet:
|ir.dermapharm.de
|End of News
|EQS News Service
|
101586 03.11.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
|
11:46
|EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, buy (EQS Group)
|
11:46
|EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Kauf (EQS Group)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX startet im Plus (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Börse Frankfurt: SDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Dermapharm Holding SE
|08.09.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|26.08.25
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|26.08.25
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.25
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.25
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.03.25
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
