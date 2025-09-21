Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aumovio Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

21.09.2025 22:01:28

EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, buy

Aumovio
39.38 EUR -0.25%
Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

21.09.2025 / 22:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Ingo
Last name(s): Holstein

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
AUMOVIO SE

b) LEI
391200IGI9RQ7VTOK384 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000AUM0V10

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
40.59 EUR 80,200.30 EUR
39.47 EUR 291.29 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
40.5858 EUR 80,491.5900 EUR

e) Date of the transaction
19/09/2025; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


21.09.2025 CET/CEST
Archive at www.eqs-news.com












Language: English
Company: AUMOVIO SE
Guerickestrasse 7
60488 Frankfurt on Main
Germany
Internet: https://www.aumovio.com/



 
End of News EQS News Service




100798  21.09.2025 CET/CEST





