Aumovio Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2025 22:01:28
EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
21.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|AUMOVIO SE
|Guerickestrasse 7
|60488 Frankfurt on Main
|Germany
|Internet:
|https://www.aumovio.com/
|End of News
|EQS News Service
|
100798 21.09.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Aumovio
|
22:01
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, buy (EQS Group)
|
22:01
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, Kauf (EQS Group)
|
21:54
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy (EQS Group)
|
21:54
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf (EQS Group)
|
21:29
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Pavel Prouza, buy (EQS Group)
|
21:29
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Pavel Prouza, Kauf (EQS Group)
|
21:02
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Pavel Prouza, Receipt of 1,745 registered no-par value shares of AUMOVIO SE due to the execution of the spin-off from Continental Aktiengesellschaft (EQS Group)
|
21:02
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Pavel Prouza, Erhalt von 1.745 auf den Namen lautenden Stückaktien der AUMOVIO SE im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der Continental Aktiengesellschaft (EQS Group)
Analysen zu Aumovio
|19.09.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV
Hat Europa im globalen Innovationswettlauf noch eine Chance? 🚀
Im Experteninterview spricht Evelyne Pflugi, CEO & Mitgründerin der Singularity Group, mit David Kunz (COO der BX Swiss) über die Innovationskraft Europas, den Umgang mit geopolitischen Risiken und die wahren Wachstumstreiber der Weltwirtschaft.
Themen im Video:
🔹 Wie innovativ ist Europa wirklich – im Vergleich zu USA und Asien?
🔹 Warum The Singularity Group auf profitables Wachstum statt Hypes setzt
🔹 KI, Big Data, Cloud – aber auch Kühlung & Energie: Wo entsteht echter Mehrwert?
🔹 Was unterscheidet erfolgreiche Fondsmanager von der breiten Masse?
🔹 Warum SAPs Wachstum Amazon mehr nützt als Europa selbst
🔹 Branchen-Favoriten: Data Center, Energie-Infrastruktur, Automatisierung
🔹 Wachstum ohne Blase: KI, ja – aber nicht jede Anwendung ist investierbar
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen erzielen neue Rekorde -- SMI geht letztlich etwas fester ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schliesslich tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss höher, während sich der deutsche Leitindex nicht für eine klare Richtung entscheiden konnte. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}