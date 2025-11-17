Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
17.11.2025 11:28:24
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
In the time period from 06 November 2025 until and including 14 November 2025, a number of 107,481 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 14 May 2025, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 15 May 2025.
The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 15 May 2025 until and including 14 November 2025 amounts to 2,353,271 shares.
The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).
The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).
Munich, 17 November 2025
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
The Board of Management
17.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
11:28
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
11:28
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information (EQS Group)
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
13.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
13.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
13.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
13.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|06:19
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
