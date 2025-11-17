EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information



17.11.2025 / 11:28 CET/CEST

Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – 19th Interim Reporting

In the time period from 06 November 2025 until and including 14 November 2025, a number of 107,481 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 14 May 2025, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 15 May 2025.

Date

Aggregated volume in shares Weighted average price (€) 06.11.2025 6,410 538.5168 07.11.2025 49,587 535.5974 10.11.2025 21,586 541.3169 11.11.2025 23,282 537.4856 12.11.2025 1,825 547.6231 13.11.2025 0 0 14.11.2025 4,791 546.2731

The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 15 May 2025 until and including 14 November 2025 amounts to 2,353,271 shares.

The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).

Munich, 17 November 2025

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

The Board of Management