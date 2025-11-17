|Firmenhülle
|
17.11.2025 16:06:00
HT5-Aktie stabil: Aufhebung der Nachlassstundung rechtskräftig - Partner für Börsengang gesucht
HT5 ist mit seiner Verwertung der "Firmenhülle" der ehemaligen Hochdorf einen Schritt weiter.
Die Pflichtwandlung erfolgt am 1. Dezember. Der letzte Handelstag der Hybridanleihe sei ebenfalls der 1. Dezember, und nicht - wie ursprünglich erwartet - der 21. November.
Der erste Handelstag der insgesamt 14,29 Millionen neuen Namenaktien sei der 2. Dezember. Die Zuteilung der neuen Aktien an die berechtigten Anleihengläubiger erfolge voraussichtlich am 3. Dezember. Am selben Tag werde auch die Abwicklung des Rückkaufangebots für nicht der Pflichtwandlung unterliegende Anleihenstitel vollzogen, hiess es weiter.
Der Weg ist nun frei für den nächsten strategischen Schritt, darunter die baldige Evaluation eines Partners für den Börsengang an die Schweizer Börse SIX. Entsprechende Gespräche würden sich erwartungsgemäss entwickeln, schrieb HT5.
Im Schweizer Handel notiert die HT5-Aktie zeitweise unbewegt bei 1,57 Franken.
Hochdorf (awp)
