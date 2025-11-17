u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Angebotsbedingungen
|
17.11.2025 09:40:37
u-blox-Übernahme: Advent-Tochter Zenith setzt Vollzugsdatum noch in 2025 an - Aktie stabil
Die Übernahme von u-blox durch die Advent-Tochter Zenith ist in trockenen Tüchern.
Nach Vollzug der Transaktion sollen - wie bereits angekündigt - die noch im Publikum verbliebenen u-blox-Aktien für kraftlos erklärt oder u-blox mit einer von Zenith direkt oder indirekt kontrollierten schweizerischen Gesellschaft fusioniert werden. Ferner soll die Dekotierung an der Schweizer Börse SIX beantragt werden.
Mit Ende der Angebotsfrist wurden Zenith über 94 Prozent der Aktien angedient, der Übernahmepreis lag bei 135 Franken je Anteilsschein.
Die u-blox-Aktie notiert via SIX zwischenzeitlich auf Vortagsschluss bei 134,20 Franken.
cg/uh
Thalwil (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu u-blox AG
|
10:02
|SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel hätte eine Investition in u-blox von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
09:29
|u-blox Aktie News: u-blox am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
14.11.25