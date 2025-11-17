Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
u-blox-Übernahme: Advent-Tochter Zenith setzt Vollzugsdatum noch in 2025 an - Aktie stabil

Die Übernahme von u-blox durch die Advent-Tochter Zenith ist in trockenen Tüchern.

u-blox
134.20 CHF -0.02%
Nach Erfüllung der Angebotsbedingungen soll die Transaktion per 26. November 2025 vollzogen werden, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Nach Vollzug der Transaktion sollen - wie bereits angekündigt - die noch im Publikum verbliebenen u-blox-Aktien für kraftlos erklärt oder u-blox mit einer von Zenith direkt oder indirekt kontrollierten schweizerischen Gesellschaft fusioniert werden. Ferner soll die Dekotierung an der Schweizer Börse SIX beantragt werden.

Mit Ende der Angebotsfrist wurden Zenith über 94 Prozent der Aktien angedient, der Übernahmepreis lag bei 135 Franken je Anteilsschein.

Die u-blox-Aktie notiert via SIX zwischenzeitlich auf Vortagsschluss bei 134,20 Franken.

cg/uh

Thalwil (awp)

