Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’604 -0.2%  SPI 17’341 -0.3%  Dow 47’106 -0.1%  DAX 23’694 -0.8%  Euro 0.9217 -0.1%  EStoxx50 5’656 -0.7%  Gold 4’075 -0.1%  Bitcoin 75’447 0.6%  Dollar 0.7955 0.2%  Öl 64.4 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung
HT5-Aktie stabil: Aufhebung der Nachlassstundung rechtskräftig - Partner für Börsengang gesucht
Siemens Healthineers-Aktie rutscht ab: Keine Bestandsgarantie für Labordiagnostik
S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Philip Morris-Investment von vor 3 Jahren verdient
S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor einem Jahr verdient
Suche...
eToro entdecken

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienbewertung 17.11.2025 16:07:44

Deutsche Bank-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung

Deutsche Bank-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung

Das Deutsche Bank-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Joseph Dickerson unterzogen.

Deutsche Bank
28.93 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute, welche internen Hebel die Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Reaktion am Montag. Er verwies auf Massnahmen, die unter der direkten Kontrolle des Managements stünden. Potenzielle fiskalische Rückenwindfaktoren sollten ausser Acht gelassen werden, zumal die Wachstumsprognosen für Deutschland für 2026 bereits nach unten korrigiert würden.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.7 Prozent auf 31.32 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 5.38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4’120’128 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 93.4 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka