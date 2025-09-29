Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’007 0.6%  SPI 16’641 0.7%  Dow 46’171 -0.2%  DAX 23’775 0.2%  Euro 0.9349 0.1%  EStoxx50 5’516 0.3%  Gold 3’833 1.9%  Bitcoin 90’842 1.5%  Dollar 0.7968 -0.1%  Öl 67.8 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Heidelberg Materials-Aktie: UBS AG vergibt Neutral
Tesla verliert Top-Ten-Platz in Deutschland - Opel überholt US-Pionier bei E-Autos - Tesla-Aktie in Gefahr?
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Aktien von D-Wave, IonQ & Co. im Fokus: Analysten sehen teils deutliche Überbewertung
Suche...

HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2025 17:31:03

EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

HelloFresh
6.93 CHF 2.52%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HelloFresh SE / Aktienrückkauf
HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.09.2025 / 17:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Bekanntgabe von Aktienrückkäufen gemäss Artikel 5 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission: 39. Zwischenbericht

 

 

Der Vorstand der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408) (die „Gesellschaft“) hat am 23. Dezember 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, im Zeitraum vom 02. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 einen weiteren Rückkauf von Aktien der Gesellschaft durchzuführen. Am 13. August 2025 hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft die Verlängerung dieses laufenden Aktienrückkaufprogramms bis spätestens zum 31. Dezember 2026 beschlossen. Am selben Tag gab die Gesellschaft die Einzelheiten dieses verlängerten und erweiterten Programms gemäss Artikel 5 Abs. 1 Buchst. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission bekannt.

 

Im Zeitraum vom  22. September 2025 bis einschliesslich 26. September 2025 wurden von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Aktien im Rahmen des Programms auf Xetra wie folgt zurückgekauft:

 

Handelstag Gesamtzahl Aktien Volumengewichteter durchschnittlicher Kaufpreis (EUR)1
22. September 2025  91.099   7,6839
23. September 2025  66.000   7,5756
24. September 2025  67.120   7,4492
25. September 2025  67.938   7,3596
26. September 2025  68.982   7,2483

1 Ohne mit dem Erwerb verbundene Kosten.

 

Weitere Einzelheiten über das Aktienrückkaufprogramm sowie die obenstehenden Transaktionen sind unter der Rubrik Aktien auf der Investor Relations-Website der Gesellschaft (https://ir.hellofreshgroup.com/websites/HelloFresh/German/1800/aktienrueckkauf-2025.html) verfügbar.

 

 

Berlin, Deutschland, 29. September 2025

 

HelloFresh SE

 


29.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstrasse 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2205452  29.09.2025 CET/CEST

Nachrichten zu HelloFresh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten