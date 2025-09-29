Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’967 0.3%  SPI 16’578.8000 0.3%  Dow 46’247 0.7%  DAX 23’767 0.1%  Euro 1 0.2%  EStoxx50 5’503 0.1%  Gold 3’823 1.6%  Bitcoin 89’374 -0.1%  Dollar 0.7980 0.1%  Öl 68.9 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
SPS-Aktie freundlich: Immobilienkonzern kämpft vor dem höchsten Gericht um Maag-Hallen-Projekt
Buffett-Investment vor Milliarden-Deal: Occidental Petroleum will Sparte abstossen
SNB passt Zins-Limiten an und prüft Verknüpfung mit EZB-System für Instant-Zahlungen
Tesla verliert Top-Ten-Platz in Deutschland - Opel überholt US-Pionier bei E-Autos - Tesla-Aktie in Gefahr?
Suche...

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2025 12:59:43

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Fresenius Medical Care
40.03 CHF -5.05%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.09.2025 / 12:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis zum 26. September 2025 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt 263.666 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		 Transaktionsbetrag
(in EUR)		 Handelsplatz
25. September 2025 53.000 43,5074 2.305.894,79 XETA
26. September 2025 210.666 43,6100 9.187.153,04 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 3.549.068 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmässig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.


29.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2205194  29.09.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten