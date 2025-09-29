Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
29.09.2025 12:59:43
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis zum 26. September 2025 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt 263.666 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 3.549.068 Aktien erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmässig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.
29.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Strasse 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2205194 29.09.2025 CET/CEST
