13.10.2025 16:45:13

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

Commerzbank
29.62 CHF 0.42%
Kaufen Verkaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft / Share buyback
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

13.10.2025 / 16:45 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, October 13, 2025
Status Share Buyback

In the period from October 06, 2025 to and including October 10, 2025 Commerzbank AG has purchased 2,840,932 shares within the framework of its ongoing share buyback programme which has been published by the announcement of September 24, 2025 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
Day of Purchase Number of shares Average price (EUR)
06/10/2025 564,328 31.8963
07/10/2025 571,502 31.4959
08/10/2025 569,069 31.6306
09/10/2025 569,418 31.6112
10/10/2025 566,615 31.7676

The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 25, 2025 through, and including, October 10, 2025 amounts to 6,523,420 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.
 

13.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstrasse 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de

 
End of News EQS News Service

2212186  13.10.2025 CET/CEST

