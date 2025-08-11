EQS-AFR: Nagarro SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nagarro SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Nagarro SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG



11.08.2025 / 20:55 CET/CEST

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Hiermit gibt die Nagarro SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 14.08.2025Ort: https://www.nagarro.com/de/investor-relations/financial-reports-and-publications Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 14.08.2025Ort: https://www.nagarro.com/en/investor-relations/financial-reports-and-publications

