EQS-Adhoc: MLP SE: Vorläufiges Q2-EBIT des MLP Konzerns unterschreitet ausserordentlich starken Vorjahreswert – EBIT-Jahresprognose 2025 bestätigt

EQS-Ad-hoc: MLP SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

MLP SE: Vorläufiges Q2-EBIT des MLP Konzerns unterschreitet ausserordentlich starken Vorjahreswert – EBIT-Jahresprognose 2025 bestätigt



31.07.2025 / 09:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Die EBIT-Entwicklung im zweiten Quartal 2025 wurde sowohl durch Erlös- als auch Kosteneffekte beeinflusst. Auf der Erlösseite sind dies insbesondere niedrigere Zinserlöse infolge des gesunkenen Zinsniveaus sowie deutlich niedrigere erfolgsabhängige Vergütungen. Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Auf der Kostenseite wirkten sich insbesondere erhöhte Investitionen in die IT-Infrastruktur sowie IT-Beratungsleistungen, die verstärkt im zweiten Quartal angefallen sind, aus.



Das vorläufige EBIT für das erste Halbjahr 2025 beläuft sich damit auf rund 43 Mio. Euro (H1 2024: 48,7 Mio. Euro). MLP bestätigt die für das Gesamtjahr prognostizierte EBIT-Spanne von 100 bis 110 Mio. Euro.



Die vollständigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2025 wird MLP planmässig am 14. August veröffentlichen.



EBIT und erfolgsabhängige Vergütungen stellen alternative Leistungskennzahlen dar, die näher erläutert werden unter:

https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/ Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2025 erzielte der MLP Konzern ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund 5 Mio. Euro. Dieser Wert liegt unter dem ausserordentlich starken Vorjahresquartal (Q2 2024: 11,7 Mio. Euro; Q2 2023: 5,0 Mio. Euro). Gleichzeitig bestätigt MLP die EBIT-Jahresprognose 2025.Die EBIT-Entwicklung im zweiten Quartal 2025 wurde sowohl durch Erlös- als auch Kosteneffekte beeinflusst. Auf der Erlösseite sind dies insbesondere niedrigere Zinserlöse infolge des gesunkenen Zinsniveaus sowie deutlich niedrigere erfolgsabhängige Vergütungen. Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Auf der Kostenseite wirkten sich insbesondere erhöhte Investitionen in die IT-Infrastruktur sowie IT-Beratungsleistungen, die verstärkt im zweiten Quartal angefallen sind, aus.Das vorläufige EBIT für das erste Halbjahr 2025 beläuft sich damit auf rund 43 Mio. Euro (H1 2024: 48,7 Mio. Euro). MLP bestätigt die für das Gesamtjahr prognostizierte EBIT-Spanne von 100 bis 110 Mio. Euro.Die vollständigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2025 wird MLP planmässig am 14. August veröffentlichen.EBIT und erfolgsabhängige Vergütungen stellen alternative Leistungskennzahlen dar, die näher erläutert werden unter:



Ende der Insiderinformation

31.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com