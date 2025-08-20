Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Der SDAX gibt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0.42 Prozent auf 17’079.18 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 87.872 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.630 Prozent auf 17’042.91 Punkte an der Kurstafel, nach 17’150.95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16’990.67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17’095.50 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 0.119 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, stand der SDAX bei 18’030.81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2025, bewegte sich der SDAX bei 16’753.14 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, bei 13’796.57 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22.99 Prozent nach oben. Bei 18’206.72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13’183.63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Douglas (+ 2.55 Prozent auf 12.08 EUR), ProCredit (+ 2.27 Prozent auf 9.90 EUR), adesso SE (+ 2.09 Prozent auf 83.10 EUR), Verve Group (+ 1.51 Prozent auf 2.15 EUR) und MLP SE (+ 1.50 Prozent auf 7.42 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Nagarro SE (-3.48 Prozent auf 51.35 EUR), NORMA Group SE (-2.31 Prozent auf 16.90 EUR), Energiekontor (-1.85 Prozent auf 47.75 EUR), GFT SE (-1.81 Prozent auf 17.36 EUR) und Formycon (-1.80 Prozent auf 24.50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Ceconomy St-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 481’559 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4.739 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 5.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch