SDAX-Handel aktuell: SDAX sackt zum Start ab

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0.19 Prozent leichter bei 17’187.44 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 88.801 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.162 Prozent auf 17’192.56 Punkte an der Kurstafel, nach 17’220.43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17’176.89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17’192.56 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Der SDAX wies vor einem Monat, am 25.07.2025, einen Wert von 17’829.48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, betrug der SDAX-Kurs 16’284.25 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wurde der SDAX mit 13’947.57 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 23.77 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18’206.72 Punkten. Bei 13’183.63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Verve Group (+ 2.24 Prozent auf 2.28 EUR), STO SE (+ 1.10 Prozent auf 129.00 EUR), JOST Werke (+ 0.95 Prozent auf 53.40 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 0.88 Prozent auf 8.03 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 0.86 Prozent auf 5.85 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen FRIEDRICH VORWERK (-2.65 Prozent auf 77.00 EUR), MLP SE (-1.77 Prozent auf 7.20 EUR), Springer Nature (-1.32 Prozent auf 22.50 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1.22 Prozent auf 2.03 EUR) und Dürr (-1.10 Prozent auf 22.55 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die Verve Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 194’387 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.895 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

