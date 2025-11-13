Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Buy-Einstufung 13.11.2025 14:19:44

EON SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft EON SE-Aktie mit Buy ein

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der EON SE-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

E.ON
14.01 CHF -1.40%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe das Management zwei regulatorische Rückschläge angesprochen, mit wohl enttäuschenden Auswirkungen auf die gewährte Erlösobergrenze, schrieb Alberto Gandolfi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach unten an. Die Essener könnten Investitionen zurückfahren, allerdings könnte gleichzeitig der Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre steigen. Ein Aktienrückkauf wäre dann der Silberstreif am Horizont, auch wenn generell ein starker operativer Kurs der bevorzugte Weg wäre.

Aktieninformation im Fokus: Die EON SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die EON SE-Aktie musste um 14:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.9 Prozent auf 15.16 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 22.03 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2’536’946 EON SE-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 39.9 Prozent aufwärts. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.03.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto

