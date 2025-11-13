Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’764 -0.2%  SPI 17’582 -0.3%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’237 -0.6%  Euro 0.9245 -0.1%  EStoxx50 5’784 -0.1%  Gold 4’230 0.8%  Bitcoin 81’947 1.1%  Dollar 0.7955 -0.3%  Öl 63.2 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
EON SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft EON SE-Aktie mit Buy ein
EON SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Ausblick: Siemens Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Disney-Aktie fällt deutlich: Gewinnanstieg bleibt hinter den Erwartungen zurück
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie
Suche...

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investment-Tipp 13.11.2025 14:13:44

EON SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

EON SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der EON SE-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

E.ON
14.01 CHF -1.42%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20,00 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe das Management zwei regulatorische Rückschläge angesprochen, mit wohl enttäuschenden Auswirkungen auf die gewährte Erlösobergrenze, schrieb Alberto Gandolfi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach unten an. Die Essener könnten Investitionen zurückfahren. Allerdings könnte gleichzeitig der Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre steigen. Ein Aktienrückkauf wäre dann der Silberstreif am Horizont, auch wenn generell ein starker operativer Kurs der bevorzugte Weg wäre.

Zwischen Kursziel und Realität: Die EON SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:56 Uhr 1.9 Prozent im Minus bei 15.16 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 22.03 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 2’500’012 Stück. Auf Jahressicht 2025 stieg der Anteilsschein um 39.9 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images,iStockphoto

Nachrichten zu E.ON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?