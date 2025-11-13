EON SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20,00 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe das Management zwei regulatorische Rückschläge angesprochen, mit wohl enttäuschenden Auswirkungen auf die gewährte Erlösobergrenze, schrieb Alberto Gandolfi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach unten an. Die Essener könnten Investitionen zurückfahren. Allerdings könnte gleichzeitig der Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre steigen. Ein Aktienrückkauf wäre dann der Silberstreif am Horizont, auch wenn generell ein starker operativer Kurs der bevorzugte Weg wäre.

Zwischen Kursziel und Realität: Die EON SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:56 Uhr 1.9 Prozent im Minus bei 15.16 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 22.03 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 2’500’012 Stück. Auf Jahressicht 2025 stieg der Anteilsschein um 39.9 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2026 erwartet.

