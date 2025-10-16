Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.10.2025 16:36:42

Elmos Semiconductor SE erwirbt die Minderheitsanteile der DMOS GmbH in Dresden

Elmos Semiconductor
85.38 CHF -1.77%
Kaufen Verkaufen


EQS-Media / 16.10.2025 / 16:36 CET/CEST

Elmos Semiconductor SE erwirbt die Minderheitsanteile der DMOS GmbH in Dresden

Leverkusen/Dresden, 16. Oktober 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG), ein führender Hersteller von automobilen Mixed-Signal Halbleitern, hat die restlichen Gesellschaftsanteile der DMOS GmbH von den beiden Minderheitsgesellschaftern unter üblichen Vollzugsbedingungen erworben. Damit hält die Elmos Semiconductor SE nach dem Vollzug der Transaktion 100 Prozent der Anteile an ihrer Tochtergesellschaft in Dresden.

Im Zuge des Anteilserwerbs konnte das Unternehmen DMOS GmbH den kürzlich gestellten Insolvenzantrag wieder zurücknehmen. Eine Aufhebung des vorläufigen Insolvenzverfahrens durch das zuständige Gericht wird kurzfristig erwartet. Damit sind auch die Unsicherheiten über den weiteren Geschäftsbetrieb der DMOS GmbH beseitigt.

Mit dem vollständigen Erwerb der Minderheitsanteile stärkt die Elmos Semiconductor SE ihre Zusammenarbeit mit ihrer Entwicklungsgesellschaft und schafft damit Stabilität und Zukunftssicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Dresden.


Kontakt
Elmos Semiconductor SE
Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)
Mobil: +49 151 5383 7905
Email: invest@elmos.com

Über Elmos
Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE
Schlagwort(e): Unternehmen

16.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstrasse 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2171 / 40 183-0
E-Mail: invest@elmos.com
Internet: http://www.elmos.com
ISIN: DE0005677108
WKN: 567710
Indizes: SDAX, TecDax
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2214468

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2214468  16.10.2025 CET/CEST

