Electronic Arts Aktie News: Electronic Arts verteuert sich am Freitagabend

Die Electronic Arts-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 168,61 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 21'648 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 169,15 USD. Bei 168,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 251'589 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,90 USD. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 6,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 115,22 USD fiel das Papier am 25.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Electronic Arts-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,760 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,640 USD aus. Am 29.07.2025 lud Electronic Arts zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electronic Arts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Electronic Arts-Bilanz für Q2 2026 wird am 28.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,26 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.

