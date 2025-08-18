Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich im Minus

Am Montag beendete der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 6’449.15 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 49.983 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.102 Prozent leichter bei 6’443.20 Punkten in den Montagshandel, nach 6’449.80 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6’455.35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’437.70 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 18.07.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’296.79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Wert von 5’958.38 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Wert von 5’554.25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.89 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’481.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Lumen Technologies (+ 5.87 Prozent auf 4.69 USD), The Trade Desk A (+ 5.43 Prozent auf 54.95 USD), Bath Body Works (+ 5.16 Prozent auf 30.16 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 4.09 Prozent auf 326.80 USD) und Paycom Software (+ 3.73 Prozent auf 225.28 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Intel (-3.66 Prozent auf 23.66 USD), Coterra Energy (-3.29 Prozent auf 23.24 USD), Electronic Arts (-3.15 Prozent auf 169.16 USD), Amcor (-2.86 Prozent auf 8.48 USD) und Baxter International (-2.36 Prozent auf 23.61 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33’947’481 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.765 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

