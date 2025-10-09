eBay Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von eBay

Die eBay-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 90,35 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'967 Punkten realisiert. Der Kurs der eBay-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,88 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,21 USD. Zuletzt wechselten 649'500 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 10,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 56,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 60,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent auf 2.74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,45 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

