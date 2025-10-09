Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’609 -0.3%  SPI 17’391 -0.2%  Dow 46’294 -0.7%  DAX 24’611 0.1%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 5’626 -0.4%  Gold 3’973 -1.6%  Bitcoin 97’577 -1.3%  Dollar 0.8071 1.1%  Öl 65.0 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Trump etabliert erste Bitcoin-Reserve der USA - Signal für Dollar-Schwäche?
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Leclanché-Aktie: Leclanché liefert Batterie-Technologie für Hybrid-Kreuzer
Idorsia-Aktie: Idorsia platziert mehrere Millionen Aktien
Bellevue-Aktie: Strategischer Verkauf von Adbodmer an das Management
Suche...
200.- Saxo-Deal

eBay Aktie 956191 / US2786421030

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2025 20:27:13

eBay Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von eBay

eBay Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von eBay

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 90,35 USD.

eBay
75.44 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

Die eBay-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 90,35 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'967 Punkten realisiert. Der Kurs der eBay-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,88 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,21 USD. Zuletzt wechselten 649'500 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 10,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 56,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 60,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent auf 2.74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,45 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren eingefahren


Bildquelle: jejim / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten