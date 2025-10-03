Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’929.47
Pkt
36.71
Pkt
0.15 %
18:23:17
Index-Performance im Fokus 03.10.2025 18:01:31

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Plus

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Plus

Am Freitag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.17 Prozent aufwärts auf 24’935.00 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.155 Prozent fester bei 24’931.42 Punkten in den Handel, nach 24’892.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24’844.30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24’958.26 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.24 Prozent. Vor einem Monat, am 03.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’414.84 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22’866.97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19’793.34 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 18.88 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24’958.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Constellation Energy (+ 3.54 Prozent auf 370.10 USD), Micron Technology (+ 3.48 Prozent auf 190.14 USD), Align Technology (+ 3.03 Prozent auf 132.60 USD), Intuitive Surgical (+ 2.89 Prozent auf 455.80 USD) und eBay (+ 2.82 Prozent auf 90.89 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Palantir (-3.89 Prozent auf 179.77 USD), Applied Materials (-2.86 Prozent auf 217.19 USD), MercadoLibre (-2.42 Prozent auf 2’192.23 USD), KLA-Tencor (-1.92 Prozent auf 1’117.33 USD) und PDD (-1.61 Prozent auf 133.06 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 12’503’205 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.882 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.14 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

