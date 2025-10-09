NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich mittags schwächer

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.27 Prozent schwächer bei 25’069.82 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.047 Prozent schwächer bei 25’124.79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25’136.62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24’998.08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’139.35 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.334 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’839.80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 22’864.91 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 09.10.2024, einen Wert von 20’268.86 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19.52 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25’142.19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 4.41 Prozent auf 37.62 USD), Axon Enterprise (+ 2.57 Prozent auf 746.13 USD), Costco Wholesale (+ 2.42 Prozent auf 936.92 USD), NVIDIA (+ 2.42 Prozent auf 193.68 USD) und PepsiCo (+ 2.38 Prozent auf 142.15 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-5.22 Prozent auf 596.80 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.97 Prozent auf 320.98 USD), Old Dominion Freight Line (-2.57 Prozent auf 141.06 USD), JDcom (-2.37 Prozent auf 34.15 USD) und eBay (-2.26 Prozent auf 90.00 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’397’231 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.870 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Comcast-Aktie weist mit 7.20 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch