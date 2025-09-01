Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DSM-Firmenich mit Veränderungen in der Geschäftsleitung - Aktie schwächelt

Beim Aromen- und Riechstoffkonzern DSM-Firmenich kommt es zu Veränderungen in der Geschäftsleitung.

DSM-Firmenich
83.44 EUR -0.36%
Kaufen Verkaufen
Ziel sei es, die Fokussierung auf die Bereiche Ernährung, Gesundheit und Beauty weiter zu schärfen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

So wird Alessandre Keller per Anfang 2026 die Leitung des Bereichs Health, Nutrition & Care (HNC) übernehmen. Keller folgt auf Philip Eykerman, der künftig als Chief Strategy, M&A and Transformation Officer in der Geschäftsleitung verbleibt.

Ebenfalls zum Jahresbeginn 2026 wird Maurizio Clementi neuer Leiter des Bereichs Taste, Texture & Health (TTH). Clementi arbeitet den Angaben zufolge seit 14 Jahren im Unternehmen und tritt die Nachfolge von Patrick Niels an, der Ende 2025 in den Ruhestand geht.

Zum 1. Oktober 2025 wird dagegen Ivo Lansbergen, derzeit Leiter Animal Nutrition & Health (ANH), aus dem Executive Committee ausscheiden. Er werde sich vollständig auf die geplante Ausgliederung des ANH-Geschäfts konzentrieren und dabei weiterhin direkt an CEO Dimitri de Vreeze berichten, so die Meldung.

DSM-Firmenich beschäftigt den Angaben zu Folge rund 30'000 Mitarbeitende in knapp 60 Ländern und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von über 12 Milliarden Euro. Das Unternehmen mit Hauptsitzen in Kaiseraugst (Schweiz) und Maastricht (Niederlande) ist an der Euronext Amsterdam notiert.

DMS-Firmenich-Aktien verlieren an der EURONEXT Amsterdam zeitweise 0,10 Prozent auf 83,42 Euro.

an/uh

Kaiseraugst/Maastricht (awp)

