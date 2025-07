DSM-Firmenich-Aktie kaum bewegt: Vorzeitiger Rückkauf von Hybrid-Anleihe

Die Rückzahlung erfolgt zu 100 Prozent zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Bond mit unbeschränkter Laufzeit hat einen Coupon von 3,75 Prozent.

Im vergangenen Februar hatte DSM-Firmenich eine Anleihe ebenfalls über 750 Millionen Euro emittiert, welche an der Luxemburger Börse kotiert wurde. Als Verwendungszweck für diese Anleihe wurden allgemeine Ausgaben sowie die Refinanzierung von bestehenden Schulden angegeben.

An der EURONEXT in Amsterdam zeigt sich die DSM-Firmenich-Aktie am Dienstag zeitweise unbewegt zum Vortag bei 90,26 Euro.

cf/ys

Kaiseraugst (awp)