Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Coca-Cola-Investmentbeispiel
|
11.11.2025 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Coca-Cola-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 42.04 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.379 Coca-Cola-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 70.52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167.75 USD wert. Mit einer Performance von +67.75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Coca-Cola betrug jüngst 304.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
06:00
|A tale of two Christmas adverts: Coca-Cola vs John Lewis (Financial Times)
|
10.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächelt (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
Mittwoch um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.Schnell noch Plätze sichern!
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX freundlich -- Wall Street uneins -- Märkte in Fernost letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt Gewinne verzeichnet, zeigt sich auch die deutsche Börse etwas höher. Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.