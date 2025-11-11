Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingebracht

Das Coca-Cola-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 42.04 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.379 Coca-Cola-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 70.52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167.75 USD wert. Mit einer Performance von +67.75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Coca-Cola betrug jüngst 304.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch