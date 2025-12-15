Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
|
15.12.2025 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Walt Disney-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 15.12.2024 wurde die Walt Disney-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Walt Disney-Aktie 113.34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.823 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 984.65 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Anteils am 12.12.2025 auf 111.60 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1.54 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Walt Disney einen Börsenwert von 199.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Walt Disney
|
12.12.25
|Will OpenAI’s $1bn deal with Disney boost video app Sora? (Financial Times)
|
12.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Milliarden-Deal bringt Disney-Figuren zu ChatGPT (AWP)
|
11.12.25
|Disney steigt bei OpenAI ein: MicKI Mouse (Spiegel Online)
|
11.12.25
|Walt Disney-Aktie steigt: Walt Disney steigt bei OpenAI ein (AWP)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Disney to invest $1bn in OpenAI (Financial Times)
|
09.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Walt Disney
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
