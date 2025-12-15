Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 15.12.2024 wurde die Walt Disney-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Walt Disney-Aktie 113.34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.823 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 984.65 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Anteils am 12.12.2025 auf 111.60 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1.54 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Walt Disney einen Börsenwert von 199.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch