Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’369 1.4%  SPI 17’107 1.3%  Dow 45’248 -0.1%  DAX 23’774 0.8%  Euro 0.9381 0.1%  EStoxx50 5’342 0.3%  Gold 3’541 -0.5%  Bitcoin 88’975 -0.9%  Dollar 0.8060 0.3%  Öl 66.7 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Alphabet-Aktie in Rot: Französische Datenschützer bestrafen Google
C3.ai-Aktie deutlich leichter: Konzern kämpft mit sinkendem Umsatz und Verlusten
HPE-Aktie legt dennoch zu: Zahlen treffen Erwartungen nicht ganz
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Nemetschek-Aktie stärker: Konzern kauft US-Unternehmen Firmus AI
Suche...
Plus500 Depot

Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühes Investment 04.09.2025 16:02:20

Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Verizon eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Verizon
35.54 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Verizon-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 41.48 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 241.080 Verizon-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’544.84 USD, da sich der Wert einer Verizon-Aktie am 03.09.2025 auf 43.74 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5.45 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Verizon eine Marktkapitalisierung von 184.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Verizon Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Verizon Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

13:33 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
10:57 UBS Logo UBS KeyInvest: IAA 2025 - Power für die Autobranche / MasterCard, PayPal, Visa - FinTech-Trio auf Wachstumskurs
10:45 Roche und Novartis schieben SMI wieder an
09:12 Marktüberblick: adidas hui – Puma pfui
08:25 Goldminen: Wenn Disziplin das Metall schlägt
03.09.25 Logo WHS Optionen – die Champions League des Investierens - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’875.22 19.48 BWDSCU
Short 13’149.44 13.60 B7ZS2U
Short 13’628.65 8.87 BTASKU
SMI-Kurs: 12’369.65 04.09.2025 15:55:51
Long 11’861.76 19.64 SOKBDU
Long 11’587.61 13.75 BAES3U
Long 11’109.03 9.00 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Strategy am 03.09.2025

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Gewinnmitnahmen belasten Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK - Rheinmetall baut Munitionsvernichtungswerk in Schwaben
BYD-Aktie im Abwärtssog: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten den Kurs
Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
Infineon-Aktie im Abwärtstrend: Gründe für den Druck auf den Chiphersteller
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Rüstungsaktien im Fokus: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins - Experten bullish auf Rheinmetall
Swiss Life-Aktie verliert: Im ersten Halbjahr etwas weniger Gewinn verbucht
SMI sehr stark -- DAX höher -- US-Börsen ohne grosse Ausschläge -- China-Börsen letztlich abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend mit Verlusten

Top-Rankings

Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein B ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal m Depot der Commerzbank
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Commerzbank-Portfolio zu Änderungen. Das waren die zehn grösst ...
Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}