Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Verizon-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 41.48 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 241.080 Verizon-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’544.84 USD, da sich der Wert einer Verizon-Aktie am 03.09.2025 auf 43.74 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5.45 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Verizon eine Marktkapitalisierung von 184.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch