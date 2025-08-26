Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rentable Microsoft-Anlage? 26.08.2025 16:02:27

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Microsoft-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 221.15 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microsoft-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 45.218 Microsoft-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2025 auf 504.26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’801.72 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 128.02 Prozent vermehrt.

Alle Microsoft-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.78 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: turtix / Shutterstock.com

