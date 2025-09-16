IBM Aktie 941800 / US4592001014
|
16.09.2025 16:02:28
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen IBM-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der IBM-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die IBM-Aktie bei 118.70 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8.425 IBM-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’158.77 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 15.09.2025 auf 256.24 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 115.88 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von IBM belief sich jüngst auf 236.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
|
15.09.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|NYSE-Handel Dow Jones in Rot (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Gute Stimmung in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.25
|IBM Sell
|UBS AG
finanzen.net News
