Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der IBM-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die IBM-Aktie bei 118.70 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8.425 IBM-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’158.77 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 15.09.2025 auf 256.24 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 115.88 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von IBM belief sich jüngst auf 236.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch