NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für IBM auf "Neutral" mit einem Kursziel von 244 US-Dollar belassen. Während Investoren IBM für das Software-Geschäft und die Ausrichtung auf schnell wachsende KI-Plattformen schätzten, seien die Erwartungen ans Beratungsgeschäft recht gering, schrieb Analyst Brian Essex in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Allerdings sei das Beratungsgeschäft von IBM weniger auf die öffentliche Hand der USA ausgerichtet als das des IT-Beraters Accenture; und in der Vergangenheit habe das von IBM auch weniger geschwankt. Das schrieb der Experte mit Blick auf die aktuellen Sparbemühungen der neuen US-Regierung./mis;