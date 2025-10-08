Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
08.10.2025 11:22:45
Deutsche Bank AG beurteilt Deutsche Börse-Aktie mit Buy
Deutsche Bank AG hat die Deutsche Börse-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 298 auf 291 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Börsenbetreiber hätten ein hartes Quartal hinter sich, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Die im Vergleich zur US-Konkurrenz schwache Entwicklung gehe auf die Disruptionsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI), teilweise niedrigere Handelsvolumina und sinkende Zinsen zurück. Mittlerweile sähen die Zahlen besser aus. Im Vorfeld der Quartalsberichtssaison seien seine Schätzungen daher für Euronext stabil und für London Stock Exchange und Deutsche Börse nur moderat rückläufig. Entsprechend seien die Bewertungen wieder sehr attraktiv, insbesondere für seinen bevorzugten Titel Euronext.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|10:32
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
