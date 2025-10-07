IBM Aktie 941800 / US4592001014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|KI-Partnerschaft
|
07.10.2025 15:34:36
IBM-Aktie legt zu: Kooperation mit Anthropic stärkt KI-Geschäft
Eine neue KI-Partnerschaft mit Anthropic sorgt bei IBM für frischen Auftrieb an der Börse.
Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Features für Unternehmensanwendungen beschleunigen, wie sie mitteilten. Dazu werde das KI-Sprachmodell Claude von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert.
Für die IBM-Aktie geht es an der NYSE zeitweise 2,97 Prozent aufwärts auf 298,01 US-Dollar.
/mis/stk
NEW YORK (awp international)
Weitere Links:
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
|
06.10.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones verliert (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Börse New York: Dow Jones bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.25
|IBM Sell
|UBS AG
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.25
|IBM Sell
|UBS AG
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.24
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.24
|IBM Halten
|DZ BANK