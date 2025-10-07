IBM-Aktie legt zu: Kooperation mit Anthropic stärkt KI-Geschäft

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KI-Partnerschaft 07.10.2025 15:34:36

Eine neue KI-Partnerschaft mit Anthropic sorgt bei IBM für frischen Auftrieb an der Börse.

IBM
235.91 CHF 2.06%
Kaufen Verkaufen
Eine Software-Parterschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic hat die Aktien von IBM am Dienstag vorbörslich angetrieben. Ihr Kurs kletterte um gut fünf Prozent auf fast 305 US-Dollar, was im Hauptgeschäft ein Rekordhoch bedeuten würde.

Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Features für Unternehmensanwendungen beschleunigen, wie sie mitteilten. Dazu werde das KI-Sprachmodell Claude von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert.

Für die IBM-Aktie geht es an der NYSE zeitweise 2,97 Prozent aufwärts auf 298,01 US-Dollar.

/mis/stk

NEW YORK (awp international)

07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.25 IBM Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.25 IBM Sell UBS AG
