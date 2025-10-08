Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unterstützung 08.10.2025 11:25:00

Kupferhütte gerettet: Australien greift Glencore unter die Arme - Aktie im Minus

Glencore erhält von der australischen Regierung bis zu 600 Millionen australische Dollar, umgerechnet 339 Millionen Euro, damit die Kupferhütte Mount Isa und die Raffinerie Townsville im australischen Bundesstaat Queensland für die nächsten drei Jahre in Betrieb bleiben.

Der Schweizer Rohstoffgigant hat mit Hütte und Raffinerie auch wegen des von China verursachten Überangebots an Schmelzkapazitäten und wegen hoher Energiekosten in Australien Verluste gemacht und deshalb erklärt, dass der Betrieb ohne staatliche Unterstützung geschlossen würde. Glencore hat in den vergangenen acht Monaten Gespräche mit der australischen Bundesregierung und der Regierung des Bundesstaates Queensland geführt, die sich die Kosten für die Rettungsaktion zu gleichen Teilen teilen werden.

Die Unterstützung findet vor dem Hintergrund statt, dass sich westliche Politiker Sorgen um Chinas Dominanz bei der Förderung zahlreicher Mineralien machen, die für moderne Technologien und militärische Zwecke unerlässlich sind.

Der australische Industrieminister Tim Ayres erklärte am Mittwoch, dass Australien seine Kapazitäten zur Verarbeitung von Mineralien und Metallen im eigenen Land aufrechterhalten müsse, da sich die weltweite Produktion zunehmend auf einen einzigen Markt konzentriere.

Laut einem Bericht des Beratungsunternehmens Wood Mackenzie von 2024 fanden seit dem Jahr 2000 75 Prozent des weltweiten Kapazitätswachstums von Kupferhütten in China statt. Die Volksrepublik verfügt inzwischen über mehr als die Hälfte der weltweiten Kapazität.

Es wird allgemein erwartet, dass die Kupfernachfrage stark ansteigen wird, da das Metall in Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und der Infrastruktur von Datenzentren verwendet wird.

Die Hütte in Mount Isa und die dazugehörige Raffinerie in Townsville sind "strategische nationale Anlagen, die die Kupferlieferkette in Queensland und die wichtige Mineralienstrategie des Landes unterstützen", so Glencore in einer Erklärung.

Auf die beiden Betriebe entfällt die Hälfte der australischen Kupferschmelzkapazität. Mount Isa ist die einzige Hütte des Landes, die Produkte aus lokalen und regionalen Minen sowie aus ganz Australien verarbeitet, so Glencore.

Die Glencore-Aktie gibt in London zeitweise 0,25 Prozent auf 3,56 GBP nach.

DJG/DJN/rio/brb

DOW JONES

