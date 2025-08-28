Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag leichter

Um 12:08 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0.29 Prozent auf 30’394.73 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 318.432 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.194 Prozent auf 30’541.93 Punkte an der Kurstafel, nach 30’482.93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30’743.21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30’387.81 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1.96 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 28.07.2025, bei 31’029.09 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 28.05.2025, einen Stand von 30’648.82 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, bei 25’213.80 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18.18 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 31’754.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’135.20 Punkten markiert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 2.38 Prozent auf 25.00 EUR), EVOTEC SE (+ 2.09 Prozent auf 6.06 EUR), PUMA SE (+ 1.98 Prozent auf 21.10 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1.98 Prozent auf 67.10 EUR) und HUGO BOSS (+ 1.63 Prozent auf 43.06 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-8.73 Prozent auf 81.55 EUR), Scout24 (-2.57 Prozent auf 110.10 EUR), TAG Immobilien (-2.09 Prozent auf 15.45 EUR), LEG Immobilien (-1.77 Prozent auf 72.20 EUR) und Delivery Hero (-1.71 Prozent auf 23.04 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 708’777 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 30.781 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die Lufthansa-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17.54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch