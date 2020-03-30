HUGO BOSS 38.72 CHF 0.69% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht währungsbereinigt mit einer schwarzen Null beim Umsatzwachstum. Mit seiner Prognose für das operative Ergebnis sieht er sich 7 Prozent unter dem Konsens. Für das Gesamtjahr liegt er jeweils am unteren Ende der Zielspannen des Modekonzerns./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



