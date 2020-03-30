Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HUGO BOSS Aktie

23.85
CHF
-36.81
CHF
-60.68 %
30.03.2020
SWX
29.09.2025 07:15:10

HUGO BOSS Hold

HUGO BOSS
38.72 CHF 0.69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht währungsbereinigt mit einer schwarzen Null beim Umsatzwachstum. Mit seiner Prognose für das operative Ergebnis sieht er sich 7 Prozent unter dem Konsens. Für das Gesamtjahr liegt er jeweils am unteren Ende der Zielspannen des Modekonzerns./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
40.43 € 		Abst. Kursziel*:
1.41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
40.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.22%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

Analysen zu HUGO BOSS AG

07:15 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
15.09.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
18.08.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08.08.25 HUGO BOSS Kaufen DZ BANK
