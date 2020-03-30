HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
23.85CHF
-36.81CHF
-60.68 %
30.03.2020
SWX
29.09.2025 07:15:10
HUGO BOSS Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht währungsbereinigt mit einer schwarzen Null beim Umsatzwachstum. Mit seiner Prognose für das operative Ergebnis sieht er sich 7 Prozent unter dem Konsens. Für das Gesamtjahr liegt er jeweils am unteren Ende der Zielspannen des Modekonzerns./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40.43 €
|
Abst. Kursziel*:
1.41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.22%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
