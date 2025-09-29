Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Führungswechsel 29.09.2025 08:26:40

GSK-Aktie: Neuer CEO steht fest

GSK-Aktie: Neuer CEO steht fest

GSK ernennt Luke Miels zum Nachfolger von Emma Walmsley als CEO des britischen Arzneimittelherstellers.

Wie der britische Pharmariese am Montag mitteilte, wird Miels, derzeit Chief Commercial Officer von GSK, den Chefposten übernehmen und am 1. Januar dem Board beitreten.

"2026 ist ein entscheidendes Jahr für GSK, um den Weg für das kommende Jahrzehnt zu definieren, und ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt für eine neue Führung", sagte Walmsley.

Von Elena Vardon

DOW JONES

