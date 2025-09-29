GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Führungswechsel
|
29.09.2025 08:26:40
GSK-Aktie: Neuer CEO steht fest
GSK ernennt Luke Miels zum Nachfolger von Emma Walmsley als CEO des britischen Arzneimittelherstellers.
"2026 ist ein entscheidendes Jahr für GSK, um den Weg für das kommende Jahrzehnt zu definieren, und ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt für eine neue Führung", sagte Walmsley.
Von Elena Vardon
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: anyaivanova/shutterstock.com
Nachrichten zu GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
|
08:25