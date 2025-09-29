GSK-Aktie: Neuer CEO steht fest

Wie der britische Pharmariese am Montag mitteilte, wird Miels, derzeit Chief Commercial Officer von GSK, den Chefposten übernehmen und am 1. Januar dem Board beitreten.

"2026 ist ein entscheidendes Jahr für GSK, um den Weg für das kommende Jahrzehnt zu definieren, und ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt für eine neue Führung", sagte Walmsley.

Von Elena Vardon

DOW JONES