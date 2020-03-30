HUGO BOSS 38.16 CHF -2.40% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 47 Euro je Aktie belassen. In einem von Unsicherheit geprägten Konsumfeld sei es dem Modehersteller gelungen, das Umsatzwachstum gegenüber dem Auftaktquartal zu beschleunigen und an den Jahreszielen festzuhalten, schrieb Thomas Maul am Freitag mit Blick auf die jüngsten Geschäftszahlen. Die gute Qualität der Vorräte, die hohe Kostendisziplin und die im historischen Vergleich günstige Bewertung untermauerten die Kaufempfehlung./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.