DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Reedereien bestellten weiterhin reichlich neue Schiffe, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung der aktuellen Lage der europäischen Logistikunternehmen. Und dabei erscheine die Nachfrage nach Frachtraum eher träge. Die Frachtraten dürften schwach bleiben.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 12:21 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.4 Prozent auf 38.61 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8.78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 261’782 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier um 19.4 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzkennzahlen wird am 06.11.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

