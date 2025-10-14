Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’432 -0.4%  SPI 17’128 -0.5%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’062 -1.3%  Euro 0.9288 -0.2%  EStoxx50 5’503 -1.2%  Gold 4’135 0.6%  Bitcoin 88’962 -4.0%  Dollar 0.8039 0.0%  Öl 61.6 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie steigt: Experte bezeichnet Tesla-Aktie als "Must-Own"
Bitcoin, Ether & Co teils tiefrot: So schlagen steht es um die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
Alibaba-Aktie dennoch in Rot: Experte rechnet mit Verlustreduzierung - Kaufempfehlung bekräftigt
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research
Suche...

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investment-Tipp 14.10.2025 12:37:44

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

Bernstein Research hat eine ausführliche Analyse der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

DHL Group
36.43 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Reedereien bestellten weiterhin reichlich neue Schiffe, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung der aktuellen Lage der europäischen Logistikunternehmen. Und dabei erscheine die Nachfrage nach Frachtraum eher träge. Die Frachtraten dürften schwach bleiben.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 12:21 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.4 Prozent auf 38.61 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8.78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 261’782 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier um 19.4 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzkennzahlen wird am 06.11.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 17:17 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: AIF

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten