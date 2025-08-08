Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 16:28 Uhr 1,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 24'223 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'571'244 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 31,03 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (12,78 EUR). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 142,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -12,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17.23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,90 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

