Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale./ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29.81 €
|
Abst. Kursziel*:
17.43%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.55%
|
Analyst Name::
Alvaro Serrano
|
KGV*:
-
