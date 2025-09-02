Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Monats-Einschätzungen 02.09.2025 18:35:00

Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten

Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten

Was Deutsche Bank-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Deutsche Bank
27.74 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Deutsche Bank veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Deutsche Bank-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,00 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 3,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 30,03 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.34,00 EUR13,2227.08.2025
RBC Capital Markets34,00 EUR13,2214.08.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien waren im 2. Quartal 2025 im Deutsche Bank-Portfolio
So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Deutsche Bank-Aktie: Ex-Investmentbanker verklagt Deutsche Bank auf dreistellige Millionensumme

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,D K Grove / Shutterstock.com

