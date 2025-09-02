|Kurse + Charts + Realtime
|

02.09.2025 18:35:00
Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten
Was Deutsche Bank-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Deutsche Bank
27.74 CHF -1.03%
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Deutsche Bank veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die Deutsche Bank-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,00 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 3,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 30,03 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|34,00 EUR
|13,22
|27.08.2025
|RBC Capital Markets
|34,00 EUR
|13,22
|14.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,D K Grove / Shutterstock.com
