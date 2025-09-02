Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Deutsche Bank veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Deutsche Bank-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,00 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 3,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 30,03 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 34,00 EUR 13,22 27.08.2025 RBC Capital Markets 34,00 EUR 13,22 14.08.2025

Redaktion finanzen.ch