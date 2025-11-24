Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Kapitalerhöhung
|
24.11.2025 16:18:40
Deutsche Bank will Kapitalinstrumente zur Stärkung des Kernkapitals emittieren - Aktie steigt
Die Deutsche Bank will Wertpapiere ausgeben, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) anerkannt werden.
Deutsche BankDie Frankfurter Bank kündigte eine Emission im Benchmark-Volumen und erstem Kündigungstermin 30. Oktober 2034 an. Grundlage für die Emission sei eine Ermächtigung der zurückliegenden Hauptversammlung, heisst es in der Mitteilung. Die geplante Emission mit einer Stückelung von 200.000 Euro diene dazu, die Verschuldungsquote sowie die Kernkapitalquote und die Gesamtkapitalquote der Deutsche Bank zu unterstützen. Die Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,44 Prozent auf 29,52 Euro.
27.42 CHF -0.30%
DJG/rio/cbr
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
|
09:40
|EQS-Adhoc: Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente (EQS Group)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag höher (finanzen.ch)
|
22.11.25
|Deutsche Bank-Aktie: Zwischen Rekordambitionen und skeptischen Anlegern (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
21.11.25
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|07:08
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.