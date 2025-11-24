Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Kapitalerhöhung 24.11.2025 16:18:40

Deutsche Bank will Kapitalinstrumente zur Stärkung des Kernkapitals emittieren - Aktie steigt

Deutsche Bank will Kapitalinstrumente zur Stärkung des Kernkapitals emittieren - Aktie steigt

Die Deutsche Bank will Wertpapiere ausgeben, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) anerkannt werden.

Deutsche Bank
27.42 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen
Die Frankfurter Bank kündigte eine Emission im Benchmark-Volumen und erstem Kündigungstermin 30. Oktober 2034 an. Grundlage für die Emission sei eine Ermächtigung der zurückliegenden Hauptversammlung, heisst es in der Mitteilung. Die geplante Emission mit einer Stückelung von 200.000 Euro diene dazu, die Verschuldungsquote sowie die Kernkapitalquote und die Gesamtkapitalquote der Deutsche Bank zu unterstützen. Die Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,44 Prozent auf 29,52 Euro.

DJG/rio/cbr

DOW JONES

Deutsche Bank-Aktie steigt: Im kommenden Jahr weniger Eigenkapital benötigt

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

07:08 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
18.11.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
18.11.25 Deutsche Bank Buy UBS AG
18.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
