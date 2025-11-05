Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'364 0.5%  SPI 17'085 0.3%  Dow 47'369 0.6%  DAX 24'050 0.4%  Euro 0.9307 0.0%  EStoxx50 5'669 0.2%  Gold 3'988 1.4%  Bitcoin 84'613 2.7%  Dollar 0.8104 0.0%  Öl 63.5 -1.3% 
05.11.2025 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies büsst am Abend ein

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies büsst am Abend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 153,93 USD.

Dell Technologies
122.44 CHF -3.45%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 153,93 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'825 Punkten notiert. Der Kurs der Dell Technologies-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 149,19 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,14 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 495'915 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 167,94 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 9,10 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,26 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 56,95 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,09 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 1,78 USD aus. Dell Technologies liess sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29.94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25.01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Dell Technologies einen Gewinn von 9,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

