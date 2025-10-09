Handel in New York: S&P 500 sackt ab

Am Donnerstag geht es im S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0.24 Prozent auf 6’737.32 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 53.142 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.188 Prozent stärker bei 6’766.44 Punkten in den Handel, nach 6’753.72 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’764.58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’723.74 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0.051 Prozent. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 09.09.2025, bei 6’512.61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’263.26 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 09.10.2024, bei 5’792.04 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14.80 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’764.58 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Albemarle (+ 6.21 Prozent auf 97.38 USD), Delta Air Lines (+ 4.74 Prozent auf 59.83 USD), Oracle (+ 3.59 Prozent auf 299.00 USD), United Airlines (+ 2.99 Prozent auf 101.02 USD) und Costco Wholesale (+ 2.42 Prozent auf 936.92 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil PulteGroup (-5.32 Prozent auf 120.87 USD), AppLovin (-5.22 Prozent auf 596.80 USD), Dell Technologies (-4.87 Prozent auf 156.51 USD), DR Horton (-4.49 Prozent auf 151.54 USD) und Stanley Black Decker (-4.06 Prozent auf 69.79 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 20’397’231 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.870 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

