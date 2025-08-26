DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sartorius vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Sartorius vz-Aktie betrug an diesem Tag 434.40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Sartorius vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 23.020 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sartorius vz-Papiers auf 193.85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’462.48 EUR wert. Mit einer Performance von -55.38 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Sartorius vz betrug jüngst 12.22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

