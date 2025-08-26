Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rentabler Sartorius vz-Einstieg? 26.08.2025 10:02:16

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Sartorius vz-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sartorius vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Sartorius vz-Aktie betrug an diesem Tag 434.40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Sartorius vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 23.020 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sartorius vz-Papiers auf 193.85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’462.48 EUR wert. Mit einer Performance von -55.38 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Sartorius vz betrug jüngst 12.22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

