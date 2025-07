NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Der Labor- und Pharmazulieferer habe den Umsatz erwartungsgemäß gesteigert, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag in einer ersten Reaktion. Auch der bestätigte Ausblick überrasche nicht./gl/zb;