NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Sowohl der Labor- und Pharmazulieferer als auch dessen Tochter Sartorius Stedim Biotech hätten solide abgeschnitten, wobei das Umsatzwachstum weitgehend erwartungsgemäß und die Margen insbesondere bei der Tochter ein wenig besser als erwartet ausgefallen seien, schrieb Charles Weston in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Er bevorzugt weiterhin deren Aktie gegenüber der von Sartorius./gl/la;