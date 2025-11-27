DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 51.56 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.939 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Siemens Healthineers-Papiers auf 42.36 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82.16 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 82.16 EUR, was einer negativen Performance von 17.84 Prozent entspricht.

Siemens Healthineers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47.50 Mrd. Euro. Am 16.03.2018 wurden Siemens Healthineers-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Siemens Healthineers-Aktie lag beim Börsengang bei 29.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch